Energia solare. Da una stella G2 all’impianto di casa

Cos'è il sole. Il sole è una stella G2, un po' più grande di una stella media della nostra galassia. Nel suo nucleo, ogni secondo, 700 milioni di tonnellate di idrogeno si convertono in elio con reazioni di fusione nucleare, rilasciando un'energia pari a 386 miliardi di miliardi di megaWatt. L'energia prodotta dalle reazioni nucleari all'interno del sole percorre la distanza che separa la nostra stella dalla Terra in 8 minuti. Una volta giunta a noi ha una potenza di 1350 Watt (W) per ogni metro quadrato: questo valore è chiamato "costante solare", in quanto il suo valore non varia nel tempo. La superficie della Terra viene raggiunta da 170.000 TW (1 TeraWatt = 1milione di milioni di Watt) di energia solare. Questo vuol dire che il sole inonda continuamente la Terra con un'energia migliaia e migliaia di volte maggiore di tutta quella usata globalmente dall'uomo. L'energia del sole è rinnovabile. L'energia solare, idroelettrica, eolica, le biomasse, le onde e le correnti marine sono fonti rinnovabili di energia. Ovvero, si rinnovano in perpetuo, a differenza dei combustibili fossili (petrolio, carbone, pet coke), sono diffuse in natura, circolano e sono virtualmente inesauribili. La loro trasformazione in energia elettrica utilizzabile dall'uomo ha un impatto sull'ambiente inferiore rispetto a ogni altra fonte di energia. A livello internazionale le energie rinnovabili sono i principali strumenti individuati per raggiungere tutti gli obiettivi di riduzione delle emissioni di gas serra previsti dal Protocollo di Kyoto e per ridurre la dipendenza dai paesi produttori di petrolio. L'Italia, come Stato membro dell'Unione Europea, ha fissato nel 20% il proprio obiettivo di produzione di energia da fonti rinnovabili, di risparmio energetico e di riduzione delle emissioni di CO2, da raggiungere entro il 2020. Tutte le fonti di energia rinnovabile, con opportune tecnologie, possono essere convertite in energia secondaria utile che può essere termica, elettrica, meccanica e chimica. L'energia del sole, in particolare, può essere convertita in energia termica, per gli usi destinati al riscaldamento dell'acqua sanitaria o degli ambienti interni, oppure in energia elettrica, mediante diversi sistemi tecnologici che sfruttano il fenomeno fisico dell'effetto fotovoltaico.