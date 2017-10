L’energia del sole per dissalare l’acqua marina

Un impianto di dissalazione che servirà 100.000 persone e con una capacità di produzione prevista di 30.000 metri cubi al giorno, sarà costruito nella città di Al Khafji, in Arabia Saudita. E tutto funzionerà grazie all'energia del sole. L'organizzazione nazionale di ricerca e sviluppo (KACST), infatti, alimenterà l'impianto con la tecnologia UHCPV (Ultra-High Concentrator Photovoltaic), sviluppata insieme ad IBM; questa tecnologia è in grado di far funzionare un sistema fotovoltaico ad una concentrazione superiore a 1.500 soli. Il processo di dissalazione sarà basato su una nanomembrana in grado di filtrare i sali e le tossine potenzialmente nocive presenti nell'acqua, utilizzando minore energia rispetto ad altre forme di depurazione. Grazie alla combinazione offerta dall'energia solare e dalla nuova nanomembrana, questo progetto punta a ridurre significativamente il costo della dissalazione dell'acqua marina in questi impianti e di conseguenza dell'acqua potabile. "L'Arabia Saudita è attualmente il più grande produttore di acqua dissalata al mondo e continuiamo a investire per trovare modi nuovi per rendere più economico l'accesso all'acqua dolce" spiega il Dr. Turki Al Saud, Vice President for Research Institutes del KACST. Calcolando che il 97% dell'acqua del nostro pianeta si trova negli oceani, trasformare l'acqua salata in acqua dolce in modo efficace in termini di costi ed efficiente in termini di energia, offre un enorme potenziale per affrontare la crescita della domanda mondiale di acqua pulita.ù Uno dei mezzi di dissalazione più efficienti è l'osmosi inversa. Sfruttare questa riserva presenta però degli ostacoli: principalmente le sfide poste dalla degradazione del cloro e dal basso flusso. La ricerca congiunta ACST e IBM è incentrata sul miglioramento delle membrane polimeriche attraverso la modifica delle proprietà dei polimeri su nanoscala, al fine di rendere la dissalazione più efficiente e molto meno costosa. "Utilizzando queste nuove tecnologie - spiega Sharon Nunes, Vice President, IBM Big Green Innovations - creeremo sistemi efficienti in termini energetici che, siamo convinti, potranno essere implementati in tutta l'Arabia Saudita e a livello mondiale". .