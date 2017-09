Fabio Bosso. “Grazie a Lavazza Alteco, racconto la qualità e la sostenibilità del cibo Made in Italy”

Qualità, eccellenza, sostenibilità: sono queste le parole chiave per Fabio Bosso quando si parla della sua attività. Italia Gourmet, di cui Bosso è titolare, è stato infatti uno dei primi locali in Italia ad aver aderito al progetto LifeGate Café risultato della partnership di LifeGate con Lavazza. Armati di curiosità, noi di LifeGate siamo andati all’Outlet Village di Torino, a Settimo Torinese, per conoscere meglio Fabio, visitare il suo locale e farci raccontare le ragioni della sua scelta.

Sostenibilità: una scelta consapevole e di tendenza