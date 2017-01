Facebook costruirà un data center in Danimarca alimentato con rinnovabili

La promessa è stata mantenuta. Già da anni gli ingegneri di Facebook lavorano per migliorare l'efficienza energetica dei propri data center, tanto che Greenpeace nell'ultimo rapporto "Who is Winning the Race to Build a Green Internet" pone il social network in cima alla classifica per l'uso di energia rinnovabile per i propri sistemi. La lista ora si allunga con l'annuncio dell'apertura di un terzo data center europeo che sorgerà in Danimarca, dopo quelli basati in Svezia e Irlanda. E sarà alimentato interamente con rinnovabili.

Facebook alimentato da energia verde