Fjällräven, l’abbigliamento outdoor che non segue le mode ma la sostenibilità

Diventato famoso soprattutto grazie all'enorme successo riscosso dal suo zaino Kånken, il primo al mondo con compensazione climatica, il marchio svedese Fjällräven è specializzato in accessori e abbigliamento outdoor durevoli e senza tempo. La sostenibilità è infatti l'elemento alla base di questa realtà che vanta collaborazioni con alcuni importanti movimenti ambientalisti e umanitari come Fair labor association, Global compact, Textile exchange e Sustainable apparel coalition con cui collabora per ridurre il proprio impatto ambientale oltre a salvaguardare i diritti degli animali e delle persone.

La sostenibilità della filiera da valle a monte

Rispetto dell'ambiente e degli animali

Fjällräven, oltre cinquant'anni di abbigliamento outdoor