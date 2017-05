Follow the thread, per la trasparenza nel settore dell’abbigliamento

La necessità di trasparenza e di etica richiesta a gran voce dai consumatori, si sta facendo largo in molti settori, tra questi quello dell’abbigliamento. Secondo il rapporto Follow the thread (letteralmente Segui il filo), presentato da una coalizione internazionale di gruppi di difesa dei diritti umani e dei diritti dei lavoratori, tra cui Human Rights Watch, Clean Clothes Campaign, Worker Rights Consortium, e Maquila Solidarity Network, molte più aziende dell’abbigliamento e delle calzature dovrebbero garantire una maggiore trasparenza nelle proprie filiere.

Segui il filo

4 anni dal crollo del Rana Plaza

Mai più Rana Plaza

Le informazioni richieste

Trasparenza e competitività

Promossi e bocciati