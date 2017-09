Fotovoltaico: è tempo di bilancio

Il risultato, uscito direttamente dal III Workshop on Market Potential and Production Capacity, organizzato dall?EPIA (European Photovoltaic Industry Associaton), durante il quale 130 rappresentanti del settore si sono incontrati, è certamente positivo. Il mercato mondiale del fotovoltaico è cresciuto del 40 per cento nel 2007, con una capacità installata di 2,3 GW. Le nazioni più lungimiranti, risultano esser state la Germania, il Giappone e gli Usa, insieme alla Spagna. Per la fine del 2010 ci si aspetta un valore pari a 7 GW, mentre per il 2015, si calcola che i prezzi dell?elettricità, nel sud dell?Europa, diventeranno competitivi a quelli dell?energia elettrica prodotta attualmente. Si pensi che, ad oggi, la capacità globale installata si aggira intorno ai 9 GWp, sufficiente a provvedere alla domanda di elettricità domestica per 3 milioni di europei. Inoltre, da un?indagine condotta a novembre 2007 da Gfk-Eurisko, presentata alla Tavola Rotonda della Camera dei Deputati, è risultato che quasi sei italiani su dieci sono a favore della promozione, da parte delle istituzioni, dell?energia solare. Oltre sette su dieci sarebbero disposti a pagare qualche euro in più all?anno in bolletta, per favorire le fonti rinnovabili. Sempre secondo il sondaggio, il 59 per cento degli italiani sono a favore di incentivi per il solare, mentre il 13 per cento sostiene l'energia eolica e un 8 per cento vorrebbe incentivare l?idroelettrica. Numeri che fanno sicuramente ben sperare e che ci fanno comprendere come la sensibilità verso nuove fonti di energia, rinnovabili e più pulite, stiano prendendo sempre più piede.