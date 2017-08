Futura classe dirigente. Cosa pensano i giovani della sostenibilità

La sostenibilità è ormai entrata a far parte delle aziende come valore aggiunto alla loro competitività sul mercato. In ambito imprenditoriale, però, assume significato non solo in relazione alla salvaguardia dell'ambiente, ma anche all'interno di variabili sociali, economiche e relazionali. L'istituto di ricerche Astarea, attraverso una ricerca condotta su 160 studenti universitari di quattro atenei d'Italia (Milano, Padova, Roma e Napoli), ha voluto indagare sulle reali conoscenze della futura classe dirigente in termini di sostenibilità aziendale per comprendere come potrebbe prospettarsi il futuro delle aziende. Soprattutto di quelle che hanno fatto della responsabilità sociale e ambientale il loro punto di forza.

Sostenibilità significa rispetto per l'ambiente

Futura classe dirigente e nuove modalità di business

Istruire i giovani è la soluzione