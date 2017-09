Genius, il minieolico che funziona… sempre

Una turbina minieolica ad asse verticale, in grado di produrre energia con qualsiasi tipo di vento e proveniente da qualsiasi direzione. È questa la genialità di Genius, la nuova tecnologia brevettata dall'ingegnere Orlando Lozzi e assemblata negli stabilimenti di Pettoranello, in provincia di Isernia. Si tratta di una piccola rivoluzione nel campo dell'eolico perché questa piccola turbina, perfetto esempio di quella che viene definita come "generazione distribuita", è in grado di produrre l'energia necessaria ad un'utenza domestica anche con una leggera brezza. La tecnologia delle pale, del rotore e dei magneti è stata studiata inoltre per rispondere alla diversa direzionalità delle correnti e in grado di funzionare anche con venti di bassa quota. Le pale raccolgono anche una leggera brezza, concorrendo alla formazione di un "vortice" interno contribuendo ad incrementare le forze nella direzione più utile all'incremento della coppia. La soluzione ideale per l'uso domestico è il modello da 60 kWe, chiamato Slotwind, una turbina di medie dimensioni, silenziosa e garantita 30 anni. Ciò che la rende una soluzione attuabile è la possibilità di godere di tariffe incentivanti, come con il fotovoltaico, oltre al fatto di non dover sottostare ad alcun registro, quindi con tempi di allacciamento alla rete certamente più brevi. Come spiegato dallo stesso ingegner Lozzi: "Le proprietà di questa tecnologia possono essere così riassunte: mancanza di impatto ambientale, completa silenziosità, più capacità produttive a parità di flussi ventosi, capacità di captare l'energia dei venti locali e la diffusività sul territorio".