Giardini verticali a Milano per scoprire le erbe delle caramelle Ricola

Pimpinella, Veronica, Malva, Menta, Millefoglio, Salvia, Altea, Marrubio, Alchemilla, Piantaggine, Sambuco, Primula, Timo: sono queste le 13 erbe officinali che sono alla base di tutte le ricette della svizzera Ricola, in particolar modo delle sue famose caramelle. Forse in pochi hanno potute vedere e annusare queste piantine in natura, ancor meno le saprebbero distinguere le une dalle altre.