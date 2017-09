“Giornata mondiale del vento”: “L’eolico conviene”

L'eolico piace sempre più e lo confermano le ultime analisi dell'Agenzia europea per l'energia eolica: nel 2008 la potenza installata di energia eolica, ha superato tutte le altre tecnologie. Più 15% rispetto al 2007. Quest'anno l'Ewea (European Wind Energy Association) e il Gwec (Global Wind Energy Council), si uniranno per coordinare il "Wind Day": il 15 giugno, cinque continenti saranno uniti da eventi, convegni, feste e concorsi per celebrare e promuovere questa fonte di energia pulita ed infinita. Sono le parole del segratario generale dell'Anev (Associazione Nazionale Energia del Vento) Simone Togni, a sottolineare l'importanza e i numeri di questa tecnologia: "Il settore eolico nazionale ha finalmente visto, nel 2008, un risultato importante in termini di nuova potenza installata, con un incremento occupazionale di 18.579 addetti. La Giornata mondiale del vento - continua - sarà un'occasione importante per informare e formare i giovani sulle grandi potenzialità occupazionali del nostro settore". Per vedere questo ed altri video: www.youimpact.it L'anno scorso "oltre 90.000 cittadini hanno partecipato alle attività organizzate per l'European wind day 2008 - segnalano le sigle dell'eolico - dai workshop sull'energia ai concorsi di disegno per i bambini, in 20 Paesi dell'Ue". Oltre 185 parchi eolici hanno aperto le porte a famiglie e curiosi, per giornate di informazione ed approfondimento. Come dichiarato dal presidente dell'Anev, Oreste Vigorito, l'eolico dà: "indipendenza energetica, tonnellate di CO2 evitate, barili di petrolio risparmiati, innovazione, sicurezza e molto altro". Il "Global wind day" in collaborazione col National Geographic, lancia anche un concorso fotografico sull'energia del vento, aperto a chiunque voglia rappresentare questo uso della tecnologia in modo originale. Le foto vincitrici verranno esibite proprio durante la Giornata Mondiale del Vento. Per maggiori informazioni sul concorso (con scadenza 30 aprile 2009), si può visitare il sito www.globalwindday.org, che fornisce informazioni sulla campagna e sul network delle associazioni dell'energia del vento.