Green economy. Un’azienda su due in Italia è verde

C'è un Italia che ha superato la crisi, che esporta e che ha buone prospettive per gli anni a venire. È l'Italia della green economy e di tutte quelle aziende che hanno scelto l'economia sostenibile come business. Una fotografia dell'attuale situazione scattata dall'ultima Relazione sullo stato della green economy e realizzata dalla Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile.