Green economy. A Rimini è già realtà

Lo confermano anche i numeri: quasi 100 mila visitatori e più di 1000 le aziende presenti. A Rimini arriva la conferma: la green economy è oggi realtà e sono sempre di più le imprese, le startup, le istituzioni, i centri di ricerca che puntano su innovazione e sostenibilità. I settori sono i più disparati e si va dai nuovi materiali come le bioplastiche, al trattamento dei rifiuti in chiave "smart", dalla produzione di energia grazie alle rinnovabili, alla mobilità di domani. Cassonetti intelligenti. Pesano i rifiuti, li compattano, li riconoscono e li differenziano automaticamente. Avvisano, via email o per sms, quando sono pieni e comunicano all'operatore il percorso più breve per essere raggiunti. Sono i cassonetti e compattatori realizzati da Eurven, azienda del trevigiano, che ha reinventato a suo modo la raccolta differenziata: "È quello che chiamiamo 'riciclo alternativo incentivante', - spiega Carlo Alberto Baesso, general manager di Eurven - promuoviamo cioè la raccolta differenziata, erogando dei premi, dei buoni da utilizzare nei punti vendita convenzionati". Insomma più ricicli, più vieni premiato. Acqua per tutti, liscia e gassata. Queste case dell'acqua, realizzate da ProAcqua Group di Trento, oltre ad essere veri e propri oggetti di design, erogano acqua pubblica, liscia o gassata, sicura e pulita. Una moderna fontana, che può funzionare anche con il fotovoltaico, in grado di erogare 45 mila litri di acqua al mese. Un risparmio che si traduce in 30 mila bottiglie di plastica in meno, meno energia per produrle e meno combustibile per trasportarle. Acqua spesso che viene erogata gratuitamente dalle amministrazioni pubbliche. Che aria tira. La forza del vento si fa sentire, eccome. Per questo ha avuto maggior risalto la presenza di numerose aziende dedicate alla produzione e manutenzione dei cosidetti aerogenaratori. I dati dell'Anev non mentono a riguardo. Solo nel 2012 c'è stato un aumento del 18% degli impianti installati, rispetto al 2011, con una produzione di ben 13 TWh di energia eolica. 8144 MW installati che ci pongono al quarto posto in Europa come potenza installata.

