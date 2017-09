Green Grid, come risparmiare energia

Proprio allo scopo di ridurre i consumi, è nato lo scorso anno il consorzio internazionale "Green Grid", su impulso di alcune fra le principali aziende del settore dell'informatica, fra cui Dell, HP, IBM, Intel, Microsoft, Sun Microsystems. Il consorzio non appoggia nessun prodotto specifico o soluzione tecnologica, ma cerca di informare altre aziende e i privati su casi di successo e di realizzare delle adeguate linee guida. In particolare, il consorzio Green Grid, che conta oltre 180 membri, si è posto soprattutto l'obiettivo di rendere l'efficienza energetica una delle priorità nella progettazione e realizzazione di tutti i componenti di un centro dati: processori, server, reti, ma anche condizionatori d'aria, sistemi di ventilazione, alimentatori e software. Le attività di Green Grid sono suddivise in quattro gruppi di lavoro: raccolta e analisi dei dati relativi ai costi energetici dell'informatica; nuove strategie per lo sviluppo di tecnologie innovative; analisi delle operazioni dei centri dati; creazione di unità di misura standard che identifichino l'efficienza energetica di un dispositivo elettronico. Identificare gli sprechi, attivare le funzionalità di risparmio energetico, spegnere server non utilizzati, sceglierli della taglia giusta e riciclare macchine non più utili sono tutti modi semplici e utili per iniziare a risparmiare energia suggeriti dal consorzio. Senza bisogno di investire in costosi programmi di ammodernamento dell'hardware per raggiungere dei risultati apprezzabili. Roberto Rizzo