Green Jobs, prospettive rosee per l’Italia

Investire in energia rinnovabile per creare nuovi posti di lavoro. Questa una delle idee emerse durante la conferenza 'L'energia per il lavoro sostenibile. La terza rivoluzione industriale' promossa dalla Cgil insieme all'associazione Bruno Trentin.

Il dossier- Durante l'iniziativa è stata presentata la ricerca dell'Ires-Cgil su 'Energia e lavoro sostenibile', secondo cui, in Italia, sarebbero 250 mila i posti di lavoro che l'energia rinnovabile potrebbe metterebbe a disposizione, con una predominanza delle biomasse, del fotovoltaico e dell'eolico.

La situazione attuale e le prospettive per il futuro - Ad oggi, fa sapere l'Ires, l'occupazione 'verde' italiana nel settore delle fonti rinnovabili è (tra posti diretti e indiretti) di poco superiore alle 100 mila unità, ma, aggiunge il rapporto, "le prospettive di crescita lasciano presagire un'espansione di questi settori e della relativa occupazione verde".

Energie rinnovabili, dunque, non significano solo incremento dell'occupazione, ma il loro utilizzo deve essere una vera e propria "scelta strategica" come nuovo motore per la terza rivoluzione industriale.

La sfida lanciata all'Italia da Rifkin- L'economista e presidente della Foundation on Economic Trends ha invitato i sindacati e le piccole e medie imprese, a lavorare con il Governo e la società civile per fare dell'Italia la 'nave scuola' nel campo delle energie rinnovabili e per far sì che essa si ponga a capo della terza rivoluzione industriale. "Oggi - ha affermato Rifkin - l'Italia sta spostando la componente dell'economia sul piano dell'energia collaborativa, distributiva e cooperativa" questa, ha spiegato "è la forza della terza rivoluzione industriale". Rifkin ha concluso ricordando che "non c'è tempo per essere pigri", l'Italia deve impegnarsi per mandare un messaggio al mondo.