Green jobs? Yes, we work

"Sono green tutti i lavori che contribuiscono a ridurre l'impatto ambientale delle attività umane". Questa la definizione ufficiale dei green jobs, le nuove figure professionali legate alla rivoluzione verde. Un convegno ha fatto il punto sulle prospettive occupazionali di questo nuovo settore. "Green Jobs- Progettare, lavorare e pensare il futuro della terra", questo il titolo del convegno organizzato dalla Fondazione Culturale Responsabilità Etica e dalla Fondazione Onlus Roberto Franceschi (con il contributo di Fondazione Cariplo) svoltosi il 16 novembre scorso nell'ambito del progetto Gjusti all'auditorium Gaber del Pirellone, sede di Regione Lombardia. Nel corso del convegno sono stati illustrati gli ultimi trend riguardo alle professioni accomunate dall'idea di creare lavoro a minore impatto ambientale. All'incontro hanno partecipato politici, manager aziendali, studenti, docenti universitari, rappresentanti di associazioni del terzo settore e del mondo ecologista (tra cui l'indiana Vandana Shiva). Philipp Schepelmann del Wuppertal Institute ha presentato i dati della ricerca "A new deal for Europe", che ha fissato a 214 miliardi di euro il fatturato raggiunto delle eco-industrie nei 15 stati occidentali della Ue nel 2004, dando lavoro a 3,4 milioni di persone (2,3 impiegate nelle politiche di riduzione dell'inquinamento e 1,1 milioni nella gestione sostenibile delle risorse naturali). Nel nostro paese dunque, in un contesto di disoccupazione crescente (il tasso ufficiale a settembre era all'8,3 per cento, quello reale all'11), Il potenziale occupazionale delle energie rinnovabili diviene tutt'altro che irrilevante, anzi. Diversi gli scenari di sviluppo possibili per questo settore: in caso di basso sfruttamento delle opportunità (in linea quindi con quello degli ultimi cinque anni), infatti, il fatturato sarà di 30 miliardi di euro, con un valore medio annuo di 2,4 miliardi e un'occupazione di 100 mila posti. Al contrario, se lo sfruttamento sarà alto, l'industria italiana potrà ricavare un fatturato di 70 miliardi e raggiungere quota 175 mila posti di lavoro. Quali sono le figure professionali "green" maggiormente appetibili per il mercato del lavoro? Tecnici già esperti, manager qualificati ma anche neolaureati sono tra i profili più richiesti dai numerosi operatori che in questi anni si sono buttati nel campo delle energie alternative. Ecco dunque la top ten delle attività "green" del futuro (e del presente): - Assicuratore ambientale - Avvocato ambientale (leggi l'articolo "Toghe green. Legali a difesa dell'ambiente") - Certificatore energetico (ascolta l'intervista a Paolo Orlando, responsabile certificazioni energetiche di Abaco Team) - Chimico ambientale - Ecocool Hunter - Eco Auditor - Eco Diplomatico - Educatore ambientale - Energy Manager - Esperto in progettazione energie da fonti rinnovabili