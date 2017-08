Green marketing. A lezione da John Grant

Ninja Academy, scuola di marketing non-convenzionale, e LifeGate, primo network per lo sviluppo sostenibile, portano in Italia John Grant, autore del best seller "Green Marketing, il Manifesto". L'appuntamento è per martedì 24 maggio a Milano all'interno del corso "Green Marketing: come prosperare nell'economia verde". Il corso è l'occasione per imparare, dall'esperienza diretta di Grant, i metodi migliori per creare in azienda un'attitudine positiva verso la sostenibilità. Insieme a Grant anche Adam Arvidsson, Alex Giordano, Mirko Pallera e Marco Roveda, fondatore di LifeGate. Partendo dalle premesse sociali ed economiche della green economy, il corso affronta i principali stili del marketing sostenibile. Se pensato e praticato in modo corretto, il rispetto per l'ambiente può diventare un'opportunità, uno spunto per nuove idee, l'apertura verso nuovi settori di mercato. Soprattutto in un periodo di fondamentale transizione sociale come il nostro. Ecco cosa ha detto Alex Giordano ai microfoni di LifeGate Radio, intervistato da Chiara Boracchi: Insomma, un'occasione da non perdere per chi vuole partecipare al cambiamento.