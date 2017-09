Greenpeace sostiene l’energia solare

Greenpeace ha promosso una campagna di azionariato popolare per realizzare il progetto, sottoscrivendo 25 azioni per un ammontare di 1.000 euro della società "Siglo XXI Solar, S.A." con sede a Ciudad Real. Alla costituzione della società partecipano anche imprese del settore dell'energia alternativa, ambientalisti e consumatori, oltre che privati cittadini. Scopo sociale è "la produzione e la commercializzazione dell'energia solare e la sua promozione". La centrale solare fotovoltaica avrà una potenza di 10 MW e sarà realizzata nel paese di Villarrubia de los Ojos (Ciudad Real), su un terreno concesso dal municipio. E' prevista una tecnologia di avanguardia: i moduli fotovoltaici seguiranno il movimento del sole, per aumentare il rendimento. La superficie che verrà occupata dall'impianto è tra i 10 e i 30 ettari. Poiché in Spagna non mancano né il sole né la tecnologia, finora è stata la volontà politica a non voler investire in questo settore. L'importanza di questa iniziativa consiste nel coinvolgimento della gente, che può realizzare quello che le grandi imprese si sono rifiutate di fare. La partecipazione di Greenpeace alla società "Siglo XXI Solar, S.A." è simbolica. Infatti per statuto, per garantire la sua indipendenza economica e politica, non può accettare soldi dalle aziende. Ogni eventuale utile che ne potrà derivare sarà reinvestito nella promozione dell'energia solare. I cittadini stanno già rispondendo all'appello e per ora più di mille hanno chiesto azioni della società. La nuova centrale solare della Mancha rappresenta solo l'ultimo grande investimento spagnolo in energie rinnovabili. La Spagna rappresenta da anni la realtà di maggior crescita delle energie rinnovabili nel Mediterraneo. Il solare termico ha visto ben 20.000 metri cubi di nuovi pannelli solari, la metà dei quali nella sola Andalusia. Fondamentale per la crescita delle energie alternative è stato l'apporto dell'amministrazione pubblica, che ha contribuito al 42% dell'investimento, una percentuale sempre più consistente.