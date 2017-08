Guarda che eco-look

L'ecologia è tra i valori perseguiti da sempre da I Provenzali: per questo nel 2011 il Saponificio Gianasso, l'azienda che li produce, compirà un ulteriore passo avanti nelle azioni intraprese per dimostrare la propria responsabilità verso l'ambiente. Il packaging dei prodotti che saranno distribuiti dal prossimo anno, infatti, sarà realizzato con materiale non solo ecologico e riciclabile, ma anche certificato FSC, ovvero ottenuto da foreste correttamente gestite e dalla raccolta differenziata della carta. Un riciclo attivo da parte dell'azienda richiesto anche a chi acquista i prodotti: è stato dato infatti ampio spazio alla comunicazione sociale, con un'apposita nota inserita direttamente sulle confezioni che esorta il pubblico a contribuire alla raccolta differenziata. La Certificazione FSC si inserisce in un progetto più ampio legato all'immagine dei prodotti I Provenzali, su cui l'azienda ha iniziato a investire all'inizio del 2009. Il primo step di questo percorso è l'introduzione a marzo 2009 del marchio oro "Prodotto vegetale", un nuovo e prezioso simbolo per differenziarsi immediatamente come prodotti davvero naturali. Il Saponificio Gianasso dimostra in molti modi attenzione per l'ambiente: utilizza materie prime 100% vegetali, 100% biodegradabili, non usa tensioattivi petrolchimici, fabbrica prodotti sono senza allergeni e dermatologicamente testati (ma non su animali!), ed inoltre è a Impatto Zero®. Vuol dire che compensa totalmente le emissioni di CO2 contribuendo alla creazione e tutela di 17.744 mq di foresta in Costa Rica.