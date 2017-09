Hai un terrazzo al sole? Fatti lo studio fotovoltaico

Quante terrazze esposte al sole ci sono in Italia? Certamente milioni... Orbene, se l'installazione di un intero tetto fotovoltaico risulta talvolta irrealizzabile, perché la superficie necessaria non è disponibile, non scoraggiamoci: se abbiamo a disposizione un terrazzo ben esposto al sole, oppure una piccola parte di tetto, possiamo installare 2-3 pannelli fotovoltaici, che potrebbero produrci, ad esempio, 300 Watt. Vedi anche: Ecco il pannello fotovoltaico da balcone Cosa ci si può alimentare? Il computer, la stampante e il fax del nostro studio, per un consumo giornaliero di circa un kilowattora. Con 300W di pannelli fotovoltaici si è in grado di produrre mediamente in Italia da 0,8 kWh/giorno a dicembre a 1,5 kWh/giorno in agosto, un po' meno al Nord, un po' di più al Sud; mediamente da 350 a 500 kWh all'anno. Quindi, ecco un piccolo impianto fotovoltaico dal costo contenuto, che non ci costringe a fare calcoli di ammortamento ventennali, dà la soddisfazione di risparmiare sulla bolletta elettrica dell'attività lavorativa, ci fa contribuire alla salvaguardia dell'ambiente e ci rende immuni da immuni da blackout. Occorrono:

uno o più pannelli fotovoltaici, in funzione dello spazio che abbiamo per installarli, e della cifra che vogliamo dedicare a questa soluzione.

1 regolatore di carica

1 o 2 batterie, in funzione dell'autonomia che vogliamo ottenere in caso di maltempo

1 Inverter, per generare 220 V c.a.

Il Portale del Sole