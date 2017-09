Harvard University: l’eolico potrebbe alimentare il pianeta

Uno studio della Harvard University di Boston afferma che la produzione eolica degli Stati Uniti potrebbe, da sola, soddisfare la domanda mondiale di energia. Lo studio è stato pubblicato sulla rivista dell'Accademia americana delle scienze - Pnas - da Michael McElroy della School of engineering and applied sciences, Harvard University di Boston. Una rete di turbine da 2,5 megawatt di potenza, posizionate in modo da non danneggiare l'ambiente - ovvero nei territori non forestali, dove non ci sono ghiacciai e in aree non urbane - che operi ad appena il 20% della capacità, basterebbe a produrre un quantitativo di energia pari a oltre 40 volte il consumo globale di elettricità. Il risultato proviene da simulazioni dei campi di vento e utilizza dati forniti dal sistema Goddard Earth observing system data assimilation system (Geos-5 Das). Sezionando il globo in aree di 3.300 chilometri quadri ciascuna, i ricercatori hanno calcolato la velocità dei venti in aree non urbane, non forestali e senza ghiacci. E così hanno avuto un'immagine dell'elettricità potenzialmente producibile dalle turbine, sulla base della velocità dei venti, della densità dell'aria, della distanza tra le turbine e della dimensione delle loro eliche.