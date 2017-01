Helpling, la piattaforma che ti aiuta nelle faccende domestiche

Consentire agli utenti di entrare in contatto online con addetti alle pulizie domestiche competenti e affidabili, avendo la certezza di pagarli in modo regolare e adeguato. È la mission di Helpling, la piattaforma che mette in contatto chi ha bisogno di un aiuto per le faccende domestiche e operatori esperti, assicurati e affidabili, con la più totale flessibilità.

Come funziona Helpling

Flessibilità e trasparenza

Il blog di Helpling: storie e consigli