Honda annuncia: “Taglieremo le emissioni del 30%”

Annunciato il nuovo obiettivo per il 2020: taglio delle emissioni di CO2 del 30% per tutti i prodotti della casa nipponica. Tagli necessari per affrontare al meglio la crisi energetica e quella ambientale. Già nel 2006 Honda aveva annunciato la riduzione delle emissioni globali di CO2 derivanti dall'uso delle sue moto, auto e prodotti del 10%, rispetto ai livelli del 2000, entro la fine del 2010. L'anno scorso l'obiettivo è stato raggiunto da tutti i prodotti. Ora è tempo di rilancio. E, dall'apprezzato pragmatismo e senso pratico tipico del Giappone, nasce il nuovo claim della campagna, "Blue Skies for Our Children" e il nuovo simbolo: una terra e un sole con un cielo azzurro, acqua pulita e una terra verde e lussureggiante, dove, come affermato dalla stessa casa nipponica, "le persone possano godersi la vita". La linea bianca nel mezzo rappresenta invece una strada dove si realizza la libertà di mobilità, mentre il cuore rappresenta il pensiero e la passione di Honda nell'impegno a favore dell'ambiente. Come opera in concreto Honda per raggiungere tale traguardo? Ad esempio riducendo la produzione di rifiuti durante tutto il ciclo produttivo e studiando nuovi modi di costruire, diminuendo l'uso di materiali, che devono poter essere riciclati una volta esaurito il loro utilizzo. O ancora rivedendo tutta la logistica. Il trasporto dei prodotti si sposta dove possibile da gomma a rotaia e il packaging viene ridotto utilizzando contenitori "a rendere". Gli stessi fornitori (un'auto è composta da 20/30 mila parti), devono seguire attente prassi ambientali. L'esempio più recente è il progetto E-Kizuna, avviato dall'azienda giapponese nella città di Saitama, che servirà a costruire e testare il proprio sistema Honda Smart Home. Una casa intelligente dotata di un sistema completo di gestione dell'energia: dalla cogenerazione alimentata a gas, a un'unità ad energia solare. Una casa che dovrà essere in grado di produrre energia per l'uso di mezzi elettrici per la mobilità familiare e che vedrà le emissioni di CO2 ridotte al minimo. Ecco cosa significa fare business sostenibile.