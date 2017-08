Hsbc nomina il nuovo responsabile nella lotta al cambiamento climatico

Hsbc, il principale istituto di credito del Regno Unito e una delle più importanti banche del mondo, ha nominato un nuovo responsabile della ricerca sui cambiamenti climatici. Il colosso anglo-cinese ha puntato su Zoe Knight per sostituire Nick Robins, dimessosi all'inizio dell'anno per partecipare ad un progetto delle Nazioni Unite volto allo sviluppo di un sistema finanziario globale più sostenibile per l'ambiente. Zoe Knight subentra a capo del Climate Change Centre of Excellence di Hsbc. Il centro, fondato nel 2007 e che ha uffici a Londra e Hong Kong, valuta le implicazioni del riscaldamento globale per il gruppo Hsbc. L'obiettivo dell’istituto è quello di comprendere meglio le componenti scientifiche, normative ed economiche del cambiamento climatico in atto e di analizzare i rischi e le opportunità per gli investitori in settori tra cui l'acqua, l'energia e l'agricoltura.