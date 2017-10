I “girasoli”: impianti solari a inseguimento

I sistemi ad inseguimento sono impianti fotovoltaici (FV) installati su un dispositivo meccanico atto a mantenere il piano dei moduli perpendicolare ai raggi del sole (in condizione di ortogonalità accresce l'energia prodotta). Il movimento dei pannelli a bordo dell'inseguitore può avvenire con motori elettrici o grazie a un fluido che, al variare della temperatura, si espande passando in un condotto che collega gli estremi della vela dei pannelli; il peso del contenitore che si riempie fa ruotare il sistema, orientandolo verso il sole. Il sistema può essere a logica di puntamento digitale o analogica: nel primo caso la movimentazione delle vele solari è data da un microchip che utilizza tabelle orarie per conoscere la posizione del sole; nel secondo una centralina a sensori di intensità luminosa rileva la posizione del sole e correggere la posizione. I sistemi ad inseguimento si classificano per il meccanismo di movimentazione in: - Monoassiali: il movimento avviene in una sola direzione. A seconda dell'asse attorno cui avviene la rotazione avremo inseguitori di tilt (est-ovest), inseguitori di rollio (nord-sud indicati per paesi a bassa latitudine), inseguitori di azimut o imbardata (zenit-nadir con un aumento di producibilità del 25%). - Biassiali: il movimento avviene intorno a 2 assi con un aumento di producibilità del 40%. Una caratteristica avanzata è il backtracking che evita gli ombreggiamenti tra le file di moduli FV invertendo il tracciamento all'alba e tramonto. Il primo esperimento di fattibilità fu realizzato nella centrale USA di Hesperia (1981). Un impianto a inseguimento si può considerare vantaggioso se il costo del Kwh prodotto (dato dal rapporto tra costo di produzione e energia annuale venduta alla rete) è competitivo rispetto a impianti tradizionali della stessa potenza: ovvero se i maggiori costi di realizzazione e manutenzione dell'impianto, al netto dell'autoconsumo per il meccanismo di inseguimento, sono compensati dalla maggiore producibilità.