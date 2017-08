I nuovi “bronzi” di Girolomoni

Se si considerano tutte le pratiche vietate nella produzione di pasta bio, si può intuire facilmente quali siano invece quelle consentite nella produzione di pasta convenzionale. Il disciplinare del bio proibisce insetticidi e conservanti sul cereale immagazzinato nei silos, consiglia di refrigerare e movimentare il cereale per prevenire la formazione di muffe e l'attacco dei parassiti, raccomanda la pulizia dei contenitori, e al posto degli insetticidi chimici consiglia l'uso di quelli vegetali naturali, come foglie e malli di noce, limone, polvere di diatomee e così via. La molitura può essere fatta sia con macine di pietra sia con mulini a cilindri; Girolomoni® macina a pietra l'integrale di farro, a cilindri l'integrale di grano duro, con un mulino che garantisce comunque la presenza del germe di grano. Per quanto riguarda la trafilatura, quella a bronzo rende la pasta più ruvida e porosa. "Molti sostengono che ciò significhi sempre maggiore qualità, ma noi non siamo molto d'accordo con questa affermazione, in quanto l'estrusione avviene in una frazione di secondo. La differenza per noi sta nei diversi gusti personali. Alcuni sughi effettivamente si sposano meglio con la pasta trafilata al teflon. Altri si sposano meglio a quella trafilata al bronzo, proprio grazie alla sua ruvidità e porosità", spiega Giovanni Girolomoni, presidente della cooperativa agricola. Più chiara e opaca di quella trafilata al teflon, la pasta trafilata al bronzo di Girolomoni® offre una gamma di formati per tutti i gusti: orecchiette, strozzapreti, rigatoni e ora anche linguine, spaghettoni e torchiette. L'essiccazione, altro passaggio delicato nella produzione, deve essere fatta a bassa temperatura, fino a un massimo di 60° (anticamente si faceva col sole) e molto lentamente. L'alta temperatura distrugge la vita della pasta, è come se la sterilizzasse. Anche per questa linea, come per le altre dell'azienda, l'essicazione avviene a basse temperature e con tempi molto lunghi (circa 24 ore per la pasta lunga e circa 8 ore per la pasta corta) al fine di mantenere tutti i principi nutritivi e organolettici del grano. La produzione segue rigidi criteri che garantiscono la qualità della materia prima e del prodotto finito: le farine in ingresso al pastificio sono oggetto di una attenta ispezione in termini di colore, odore, aspetto generale, umidità, ceneri e proteine. Alle farine che passano alle impastatrici viene aggiunta solo acqua proveniente da una sorgente che non ha agricoltura industriale a monte. L'azienda, a totale conduzione biologica, è certificata ICEA (Istituto per la Certificazione Etica e Ambientale).