I vantaggi di un impianto fotovoltaico

Perché installare un impianto fotovoltaico? Perché praticamente si azzera la bolletta elettrica. Niente aumenti sul costo dell'energia, addio alle code per pagare i bollettini. Perché grazie agli incentivi statali, che durano 20 anni, ripaghi l'impianto e dopo un po' di anni ci guadagni pure. Perché grazie all'utilizzo di energia pulita non inquini, utilizzi una fonte inesauribile come il sole, fai del bene a te, ai tuoi vicini e al pianeta. Perché significa guardare al futuro. I combustibili fossili saranno sempre meno e il loro costo sempre maggiore. Ecco un modo per prepararsi. Perché un impianto ha bisogno di una manutenzione minima e una volta installati i pannelli vengono garantiti per 20 anni. Perché l'immobile in questo modo aumenta di valore. In sintesi. In forza dei nuovi incentivi del Conto Energia 2011-2013, un impianto fotovoltaico, oggi, in Italia, è: - un'applicazione vantaggiosa di una tecnologia collaudata - un gesto concreto per l'ambiente - un'opportunità imperdibile per aumentare il valore degli immobili - un investimento sicuro. Emissioni di CO2 evitate in atmosfera L'energia elettrica prodotta con il fotovoltaico è particolarmente vantaggiosa anche in termini di benefici ambientali: per ogni kWh prodotto si risparmiano, infatti, circa 250 grammi di olio combustibile e si evita l'emissione di circa 700 grammi di CO2, nonché di altri gas responsabili dell'effetto serra, con un sicuro vantaggio economico-ambientale-sociale per tutti. La vita utile di un impianto è in media di circa 25-30 anni (ma può raggiungere anche i 40 anni e più) il che significa che un piccolo impianto da 3 kWp, in grado di coprire i due terzi del fabbisogno annuo di energia elettrica di una famiglia media (4000 kWh/anno), produrrà, nell'arco della sua vita efficace, quasi 90.000 kWh, con un risparmio di circa 23 tonnellate di combustibili fossili, evitando l'emissione di circa 55 tonnellate di CO2. Per calcolare quanti chilogrammi di anidride carbonica CO2 si possono risparmiare ogni anno con impianto fotovoltaico è sufficiente moltiplicare i kWh prodotti annualmente per il coefficiente 0,61.