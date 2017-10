IBM E4: Energia, Efficienza, Economia, Ecologia

A partire dalla seconda metà di maggio, un ciclo di conferenze di IBM sul ruolo della tecnologia per l'efficienza dell'energia organizzato a Milano, Verona, Roma e Bari si concluderà con la proiezione del film. In collaborazione con LifeGate anche questi incontri risulteranno a "Impatto Zero", così come molti altri eventi del 2008. IBM E4 è una delle molte iniziative intraprese da IBM sul tema. Non a caso, infatti il settore dell'Information Technology è responsabile di una percentuale elevata di consumi energetici tanto che, è stato recentemente calcolato, la relativa percentuale di anidride carbonica emessa a livello mondiale è paragonabile a quella prodotta dal trasporto aereo globale. Nello stesso tempo la tecnologia e l'innovazione si dimostrano oggi in grado di contribuire non solo alla riduzione dei consumi dei Data Center ma anche al miglioramento dell'efficienza energetica di tutte le attività imputabili ad aziende e organizzazioni. Attualmente, IBM gestisce oltre 8 milioni di metri quadrati di Data Center in tutto il mondo e nei prossimi 3 anni prevede di raddoppiarne la capacità informatica senza un aumento dei consumi, delle emissioni di gas nocivi o dello spazio occupato. Inoltre, IBM si impegna per promuovere uno sviluppo sostenibile capace di conciliare crescita economica e responsabilità ambientale. Dal '90 a oggi, IBM ha ridotto le proprie emissioni di CO2 di oltre il 40% e ha l'obiettivo di ridurli ulteriormente del 12% entro il 2012.