IBM e Tokyo Ohka Kogyo insieme per l’energia solare

L'uso di questa tecnologia è molto promettente per la riduzione del costo complessivo delle celle solari e per consentirne un'adozione diffusa. IBM Research ha sviluppato nuovi processi di produzione, in soluzione anziché nel vuoto, con l'obiettivo di raggiungere efficienze intorno al 15% e oltre (le efficienze attuali dei prodotti a film sottile variano da circa il 6% a meno del 12%). Questo tipo di celle solari a film sottile, può avere uno spessore 100 volte inferiore a quello delle celle in wafer di silicio e possono essere depositate su substrati di vetro economici e avere di conseguenza un costo inferiore. Il vantaggio delle celle solari a film sottile sta nella possibilità di disporle su un supporto flessibile, adatto per tetti e facciate di edifici, vetri colorati e altre superfici. La lavorazione in soluzione consente la "stampa" su un supporto laminato di un modulo flessibile, o una lastra di vetro, eliminando molti dei processi onerosi in termini di energia e apparecchiature, tipici della produzione tradizionale di impianti fotovoltaici. IBM Research sta esplorando quattro aree principali della ricerca fotovoltaica: uso delle tecnologie attuali per sviluppare celle solari di silicio più economiche ed efficienti, sviluppo di nuovi dispositivi fotovoltaici a film sottile prodotti in soluzione, concentratori fotovoltaici e architetture fotovoltaiche della generazione futura basate su nanostrutture, quali punti quantici di semiconduttori e nanoconduttori.