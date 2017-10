IBM ed Harvard uniti per un solare più efficiente

Ciò sarà possibile grazie alla World Community Grid, che mette in comunicazione la parte inutilizzata della CPU con dei server, i quali a loro volta utilizzano questa potenza di calcolo per ampliare le possibilità computazionali di servizi e software, in comunicazione tra loro. Da anni si sta lavorando per rendere la tecnologia fotovoltaica più accessibile e soprattuto più economica: solo in questo modo potrà diffondersi in maniera rapida ed efficiente. Una forma più nuova di celle ad energia solare, attualmente in fase di sviluppo, si basa sulla plastica anziché sul silicio e si annuncia molto promettente perché è flessibile, leggera e - aspetto più significativo - molto meno costosa da produrre. IBM avvierà la fase pilota del World Community Grid su un nuovo cloud interno IBM, una rete di servizi e software, quando il cloud non viene utilizzato a pieno regime per fornire più potenza di calcolo alla rete. In futuro, IBM prevede di estendere questa funzionalità ai clienti dei servizi di cloud computing IBM, se lo desiderano, per consentire loro di partecipare a questa ricerca umanitaria. "I membri del World Community Grid renderanno possibile la realizzazione di questa ricerca grazie all'incredibile quantità di potenza di calcolo gratuita che riceveremo", spiega Alan Aspuru-Guzik, professore del Dipartimento di Chimica e Biologia Chimica ad Harvard. "Senza la potenza del World Community Grid, impiegheremmo circa 100 giorni di tempo computazionale per esaminare le proprietà elettroniche di ciascuno delle migliaia di composti. Mentre con la potenza di calcolo gratuita del World Community Grid, potenziata dal cloud computing, si stima che il progetto sarà completato in 2 anni, invece dei 22 anni richiesti per gestirlo su un normale cluster scientifico". L'obiettivo della ricerca è scoprire e isolare molecole organiche che, una volta combinate, possano convertire una maggiore quantità di luce solare in elettricità e produrre quindi celle solari molto più economicamente. La cosa più importante che tutti coloro possiedono un computer, possono partecipare. Ecco un esempio: di come funziona la World Community Grid (in ingl.) Rudi Bressa