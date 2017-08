IBM punta sulla ricerca e premia l’Italia

L'obiettivo della proposta è di trovare una serie di metodologie teoriche e di strumenti mirati alla realizzazione di Sistemi Informativi "proporzionati all'energia", che prevedano un consumo di energia secondo la quantità di lavoro svolta.



Ad oggi, invece, i sistemi sono per lo più sottoutilizzati ed eseguono molte attività non essenziali. E questo fa sì che l'Information Technology entri a pieno titolo tra le attività più energivore nel mondo della tecnologia. E la prima conseguenza è che l'impatto dell'IT sul budget energetico diventi sempre più significativo, sia per i consumi, sia per i costi aziendali.



In questo progetto di ricerca, vengono analizzate due dimensioni relative all'impatto ambientale dell'IT: la progettazione dei Sistemi Informativi in un'ottica di minor consumo energetico, e l'utilizzo dei Sistemi Informativi volti alla riduzione delle risorse necessarie per elaborare le informazioni e per archiviarle una volta elaborate.



La professoressa Pernici propone lo studio di Sistemi informativi basati su servizi adattivi, che utilizzino al meglio le risorse disponibili nei centri di servizi. L'adattività dei servizi dipenderà dalla variabilità nell'utilizzo del sistema da parte degli utenti, dalla disponibilità delle risorse energetiche che alimentano i centri, dalle diverse configurazioni architetturali, da variabili ambientali. Si stima che la modalità proposta possa portare a un miglioramento dell'efficienza energetica dei centri di servizi del 20%, pur preservando la qualità del servizio.



Il nuovo progetto sul Green Information Systems è appena stato avviato e verrà finanziato nell'ambito del 7° programma Quadro della Commissione Europea ("7th EU Framework Program on ICT - Information and Communication Technologies") sul tema relativo alle ICT per l'efficienza energetica. Il risultato più atteso da questo progetto è l'incremento di efficienza energetica nei Centri Servizi IT per oltre il 25%. L'efficacia delle soluzioni proposte saranno validate attraverso ampi test con partner in Italia e in Germania.