IBM espande il proprio impegno per l’ambiente

IBM si è impegnata per sviluppare applicazioni, servizi e partnership per raggiungere proprio questi obiettivi: un esempio è la Green SigmaTM Coalition, un'alleanza con i leader del mercato quali Siemens, Cisco, ABB, grazie alla quale si applicano i principi e le pratiche della Lean Six Sigma ai consumi di energia e acqua, alla produzione di rifiuti e alle emissioni di gas serra in tutte le attività e operazioni aziendali. La parola d'ordine è usare l'energia in maniera efficiente. L'azienda informatica si è rivelata fondamentale nell'aiutare TD Bank Financial Group (TDBFG) a migliorare l'utilizzo dell'energia del suo data center primario a Scarborough, Ontario. "La disponibilità di questo servizio va a supporto della nostra ambizione di assicurare che le attività canadesi siano neutrali, dal punto di vista del carbonio, nel 2010 - ha affermato Karen Clarke, Whistler, Chief Environment Officer di TDBFG. Per Recology, principale azienda USA nella gestione dei rifiuti, IBM ha condotto la progettazione, costruzione e rilocalizzazione del data center da San Francisco ad una infrastruttura più efficiente e flessibile nella sede di Sacramento. I costi di alimentazione annuali si sono notevolmente ridotti. Inoltre, la soluzione fornisce grande disponibilità IT, maggiore produttività da parte del personale, un accesso più facile alle informazioni e ai data di Recology. IBM ha annunciato inoltre che in collaborazione con Cisco sono state integrate le soluzioni IBM Tivoli Monitoring for Energy Management e Cisco EnergyWise energy management solution. La nuova soluzione combinata allarga la possibilità di informazioni sui consumi e di policy di ottimizzazione che possono essere gestite dalle soluzioni IBM Energy Management per aiutare le organizzazioni a scoprire, ottimizzare e riportare gli utilizzi dell'energia nei loro data center e nelle infrastrutture di business. "Aziende, amministrazioni pubbliche, cittadini da tutto il mondo hanno espresso il loro desiderio di fare un uso più efficiente dell'energia e delle risorse naturali - ha detto Rich Lechner, IBM vice-president per Energia e Ambiente - Si sta investendo nell'introduzione di intelligenza nei sistemi con la costruzione di edifici più ecosostenibili e dotati di intelligenza tecnologica e infrastrutture per l'Information Technology. Grazie a questi esempi e collaborazioni, mandiamo un chiaro segnale del nostro desiderio di aprire alleanze in tutti questi campi." Redazione Innovazione