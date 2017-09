IBM presenta un nuovo strumento per gestire le emissioni di CO2

Questo strumento consente infatti alle imprese di capire le conseguenze dei compromessi necessari per ottenere energia in modo più intelligente e prendere decisioni più competitive ottimizzando servizi, qualità ed emissioni di anidride carbonica. La supply chain - che viene definita anche come rete logistica - consiste nell'insieme di fornitori, centri produttivi, depositi, centri distributivi e punti di vendita al dettaglio, e nell?insieme di materie prime, scorte di semilavorati e prodotti finiti che circolano tra i diversi punti. Il Carbon Tradeoff Modeler, è in grado di quantificare i compromessi fra le riduzioni di emissioni di CO2 e altre metriche tipiche della supply chain, come i livelli di magazzino e la puntualità di consegna. "Per realizzare una supply chain efficiente sul fronte delle emissioni, le imprese devono poter effettuare una valutazione in termini di impatto prodotto dalle operazioni end-to-end", ha sottolineato Sanjeev Nagrath, Global Leader, Supply Chain Management di IBM Global Business Services. "Integrando strumenti basati su dati di ricerca e in grado di modellare costi e impatto dell'anidride carbonica nei vari passaggi chiave, le aziende possono ora intraprendere azioni mirate per ridurre le emissioni e, al contempo, influenzare il comportamento dei fornitori spingendoli a loro volta a diminuire il proprio impatto ambientale". Gli elementi chiave che lo strumento è in grado di analizzare includono: opzioni di packaging, processi operativi alternativi, modalità di trasporto e fonti energetiche alternative, policy di magazzino e policy di approvvigionamento. Il Carbon Management Analysis Tool identifica e suggerisce le azioni più indicate da intraprendere per ottenere una riduzione delle emissioni di CO2. Ad esempio, consolidare le spedizioni è una delle maggiori opportunità per ridurre le emissioni di CO2. Quantificare l'impatto prodotto dalla frequenza delle spedizioni su costi ed emissioni può aiutare a stabilire policy più efficienti per la ricostituzione del magazzino. Un migliore instradamento delle spedizioni può creare un duplice vantaggio sia nella riduzione delle emissioni che nell'abbattimento dei costi di supply chain. Nello specifico, lo strumento sviluppato da IBM affronta problematiche di rilievo, quali: