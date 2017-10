IBM, Sony e Nokia: brevetti ecologici a portata di tutti

La disponibilità dei brevetti resi pubblici da IBM, Sony e Nokia stimolerà ricercatori, imprenditori e società a creare, applicare e sviluppare i propri prodotti, processi e servizi, sia destinati al consumatore finale che alle industrie, seguendo metodologie che difendono e conservano l'ambiente. I brevetti raccolti nell'"Eco-Patent Commons" presentano innovazioni rivolte alla tutela ambientale o nuove metodologie per processi produttivi o imprenditoriali in cui la soluzione offre benefici di carattere ecologico. Per esempio, una società può presentare un brevetto per un processo manifatturiero che riduce la produzione di rifiuti pericolosi o il consumo di energia o di acqua o una soluzione per sistemi logistici o di approvvigionamento che riduce il consumo di carburante. Per entrar a fare parte dell??Eco-patent Commons? ci si impegna a:

Conservare l?energia o aumentare l?efficienza energetica o dei combustibili

Prevenire l?inquinamento (riduzione alla fonte, riduzione dei rifiuti)

Utilizzare materiali o sostanze nel rispetto dell?ambiente

Ridurre il consumo di acqua o materiali vari

il consumo di acqua o materiali vari Aumentare le opportunità di riciclaggio

