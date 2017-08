iGoOn, cresce la mobilità sostenibile italiana

In Italia la mobilità sostenibile non è ancora ai livelli di altre nazioni europee, in particolare dei paesi del Nord Europa, dove biciclette e veicoli elettrici hanno ormai “colonizzato” le strade. Anche nel nostro Paese però qualcosa sta cambiando.

Autostop digitale

Come funziona iGoOn

Sviluppo Basilicata investe nel progetto

Come cambia iGoOn

Una scommessa vinta