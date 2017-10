Il futuro sostenibile secondo Mitsubishi Eletric

Parte anche in Europa la campagna "Eco Changes - per un futuro più verde", dopo la presentazione avvenuta in Giappone l'anno scorso: nuove iniziative e nuove proposte di Mitsubishi Eletric in campo ambientale, per la riduzione dei consumi e la produzione di energia da fonti rinnovabili. L'azienda offre infatti una gamma completa di tecnologie e attività per abitazioni, uffici, stabilimenti, infrastrutture e spazi aperti contribuendo in questo modo alla realizzazione di una società sostenibile: dai satelliti ai sistemi ad alta efficienza, all'uso delle nuove risorse energetiche, fino ad arrivare al risparmio energetico nelle infrastrutture di trasporto. "Si tratta di un entusiasmante passo avanti - ha dichiarato Masaki Wakabayashi, Direttore Generale Pianificazione Strategica di Mitsubishi Electric Europe B.V. - che ci consente di delineare le modalità con cui utilizzeremo la nostra vasta gamma di prodotti per trasmettere la nostra visione ambientale: il passaggio ad una società globalmente sostenibile". Ultimi nati in casa Mitsubishi e disponibili per il mercato italiano sono ad esempio l'Hot Water System and Air to Water, primo sistema a recupero di calore VRF, a bassa emissione di CO2 e capace di fornire sia aria climatizzata che acqua calda sanitaria, per riscaldamento a pavimento o radiatori. O il climatizzatore "Kirigamine", un sistema split a pompa di calore e tecnologia inverter, il top di una gamma estremamente efficiente di prodotti residenziali. Uno dei principali pilastri delle attività ambientali di Mitsubishi Electric è il fotovoltaico, arrivando a progettare delle celle a nido d'ape che hanno aumentato notevolmente la quantità di luce assorbita: queste cellule hanno raggiunto la massima efficienza di conversione fotoelettrica del mondo (19,3 %). "La nostra presenza globale - conclude Wakabayashi - ci mette nella posizione di raggiungere i massimi standard ambientali e di rendimento nelle abitazioni, nelle aziende e nella società. Eco Changes ci consente di far diventare realtà la nostra visione ambientale e di rendere il mondo più ecologico insieme ai nostri clienti."