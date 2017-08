Il gigante dell’e-commerce cinese contro il mercato di specie protette

Avorio, corna di rinoceronte, pelli e ossa di tigre, scaglie di pangolino e oggetti in tartaruga marina oltre a migliaia di altre specie di animali: questi i prodotti provenienti da specie protette e a rischio d'estinzione che anche la rete contribuisce a commercializzare. Per arginare il fenomeno il colosso cinese dell'e-commerce Alibaba Group e Traffic (network promosso da Wwf e Iucn per il monitoraggio del commercio di fauna e flora protetta) hanno stretto un accordo di collaborazione. Da una parte la formazione allo staff di Alibaba Group per essere in grado di scrutinare con attenzione l’offerta e la domanda di prodotti di fauna selvatica. Dall'altra il sito di commercio via web promuoverà la campagna tramite messaggi pubblicitari sul sito, tramite speciali applicazioni e sui social media, per influenzare sia gli acquirenti che i venditori a rifiutare ogni prodotto che derivi dal mercato illecito di specie protette.

©Edward Parker Wwf

L’accordo assume particolare importanza poiché proprio l’e-commerce negli ultimi anni ha rafforzato, sostenuto e amplificato il mercato nero di specie protette e loro derivati”.