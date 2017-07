Il Quinto Ampliamento, nasce una nuova associazione per l’economia civile

Venerdì 29 giugno a Milano, presso la sede di Assolombarda, prende vita ufficialmente Il Quinto Ampliamento. Si tratta di un’associazione senza scopo di lucro che vuole promuovere un nuovo modello economico incentrato sui principi dell’economia civile. D’ora in poi, l’associazione lavorerà su tutto il territorio nazionale, per fornire a imprenditori, manager, lavoratori, giovani e opinione pubblica gli strumenti per rigenerare la nostra cultura d’impresa, sotto il segno dello sviluppo inclusivo e sostenibile. I soci fondatori arrivano dal mondo dell’imprenditoria, della cultura, dell’associazionismo e della comunicazione d’impresa: Confindustria Canavese, Fondazione Adriano Olivetti, Legambiente, Aida Partners Ogilvy PR, Message, Pubblico-08, Mercatino, AEG, Sabox.

Cosa significa “Il Quinto Ampliamento”

Competitività e inclusione sociale vanno a braccetto

I prossimi passi

