Il 2010 anno dei parchi fotovoltaici

L'energia fotovoltaica continua a crescere e lo fa a suon di miliardi di Watt installati in tutto il mondo. Secondo l'ultimo rapporto dell'IMS Research, azienda internazionale che si occupa di previsioni di mercato, gli impianti fotovoltaici sono cresciuti a livello globale del 130%, assicurando una capacità di potenza di 17,5 GW di nuova energia disponibile. La nota positiva arriva anche dal nostro Paese, dove si registrano 3 GW di nuova potenza installata, circa il 17% del totale. Numeri raggiunti grazie anche alla costruzione e al collegamento alla rete degli undici parchi fotovoltaici da parte della OPDE Italia, con un investimento di 85 milioni di euro e una potenza installata di 17 MW. L'azienda, parte del Gruppo OPDE con sede in Spagna, sta attualmente costruendo un parco da 5,2 MW nella località piemontese di Fossano e, entro il primo trimestre del 2011, inizierà la costruzione di altri 22 MW in Piemonte investendo quest'anno 316 milioni di euro in nuovi parchi fotovoltaici per un totale previsto di 80,4 MW. Un progetto che vedrà, come dichiarato dall'azienda, la creazione di 375 posti di lavoro. L'obiettivo dichiarato è quello di costruire, entro il 2012, parchi solari fotovoltaici con una potenza totale di 200 MW, con un investimento totale accumulato di 850 milioni di euro. La Puglia si conferma la regione che meglio si presta all'installazione di grandi impianti a terra, vuoi per la disponibilità di terreni, vuoi e sopratutto per la quantità di luce solare disponibile nell'arco di tutto l'anno. E questo è confermato anche dal fatto che degli 11 parchi costruiti e collegati da OPDE nel 2010, otto si trovano in Puglia, precisamente nei comuni di Ruatella, Ginosa, San Nicandro, Lucera e Mottola. Insieme raggiungono una potenza di 7,8 MW. Gli altri tre parchi collegati nel 2010 si trovano in Piemonte, nelle località di Bosco Marengo (6,5 MW), Quattordio (1,4 MW) e Casale Monferrato (1,2 MW). Questi tre parchi invece comprendono inseguitori solari.