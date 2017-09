Il conto energia 2011-2013

Cosè il "conto energia". È il sistema di incentivazione scelto dal Governo italiano a partire dal 2005 e si basa su questo principio: invece di finanziare a pioggia una parte dei costi di installazione degli impianti, premia la produzione di ogni kWh generato dal sole. Si premia l'energia elettrica prodotta. Tutta l'energia elettrica prodotta da un impianto fotovoltaico connesso alla rete pubblica viene quindi remunerata con tariffe premianti che variano a seconda del tipo d'impianto, della potenza e della data di realizzazione. Questo vale sia per l'energia autoconsumata (regime di scambio sul posto) sia quella immessa nella rete pubblica (ritiro dedicato). Le radici del conto energia. Da anni il governo italiano promuove la diffusione della tecnologia fotovoltaica attraverso diversi sistemi di incentivi finanziari. Ricordiamo il Programma Tetti Fotovoltaici (2001-2003) che ha erogato contributi in conto capitale per la costruzione di impianti fotovoltaici di piccola potenza (da 1 a 50 kWp) collegati alla rete elettrica. Oppure i numerosi bandi di finanziamento (generalmente con concessione di quote in conto capitale variabili dal 20 al 50% del costo dell'impianto) promossi da Regioni, Province e Comuni, sin dalla fine degli anni '90, quali azioni di supporto economico per la realizzazione di impianti e tecnologie fotovoltaiche per la diminuzione della dipendenza da combustibile fossile, la valorizzazione delle risorse energetiche rinnovabili disponibili localmente e il miglioramento delle condizioni ambientali con la riduzione di emissioni climalteranti. Dal 19 settembre 2005, invece, è in vigore un sistema nazionale di incentivazione chiamato "Conto Energia"in base al quale tutta l'energia elettrica prodotta da un impianto fotovoltaico connesso alla rete pubblica (grid connected) sia quella autoconsumata (regime di scambio sul posto) sia quella immessa in parte o in toto nella rete pubblica (ritiro dedicato) viene remunerata con una tariffa al kWh, diversa a seconda della potenza dell'impianto e della sua integrazione architettonica, per un periodo fisso di 20 anni. Il Conto Energia recepisce la Direttiva Europea 2001/77/CE per le fonti rinnovabili. Il Conto Energia è in vigore già da qualche anno anche in Germania, Spagna e Austria dove ha portato ad un sviluppo del mercato fotovoltaico sopra ogni aspettativa. Lo stesso sta ora accadendo anche in Italia. Esperienze analoghe sono in corso anche in Francia e Rupubblica Ceca. In Italia il Conto Energia è stato elaborato dal Ministero delle Attività Produttive di concerto con il Ministero dell'Ambiente con il parere favorevole della Conferenza Unificata. Il 1° conto energia è stato attivato con il DM del 28 luglio 2005 e con la delibera 188/05 dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas che ha nominato il GSE (Gestore Servizi Energetici) (ex GRTN) quale soggetto attuatore ed erogatore degli incentivi. Il decreto è stato poi sostituito con il DM del 19 febbraio 2007 (2° conto energia) e con la delibera 90/07 del 13/04/07 dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas. Chi finanzia il conto energia. I costi dell'incentivazione degli impianti fotovoltaici non sono a carico dello Stato, ma sono e saranno coperti con un prelievo sulle tariffe elettriche di tutti i consumatori (componente tariffaria A3). L'aggravio sulla bolletta elettrica è stata stimato in circa 0,0017 € per ogni kWh, pari a circa 5 € in più all'anno per ogni famiglia (con un consumo medio di 3000 kWh). La durata delle tariffe incentivanti. Le tariffe sono riconosciute per tutta la durata del Conto Energia: 20 anni. Nel luglio 2010 sono state approvate le tariffe del Nuovo Conto Energia valide per il periodo 2011-2013. Si distinguono solo due categorie di impianti: "realizzati sugli edifici" e "altri impianti fotovoltaici". Vengono introdotte progressivamente le seguenti nuove tariffe per i nuovi impianti realizzati a partire dal 1° gennaio 2011 fino al 31 dicembre 2011. Gli impianti che entreranno in esercizio nel 2012 e nel 2013 avranno diritto alle tariffe della terza colonna decurtate del 6% l'anno. Il Conto Energia 2011-2013 prevede anche premi aggiuntivi. - Nel caso di sostituzione di copertura in amianto, gli incentivi vengono incrementati del 10%. - Gli impianti fotovoltaici realizzati su edifici e gli impianti integrati con caratteristiche innovative, operanti in regime di scambio sul posto, hanno diritto ad un premio aggiuntivo se abbinati a un uso efficiente dell'energia. Tale premio prevede una maggiorazione fino al 30% della tariffa riconosciuta, per edifici che conseguono una riduzione di almeno il 10% di entrambi gli indici di prestazione energetica estiva e invernale. - Per gli impianti fotovoltaici non realizzati sugli edifici, in zone classificate industriali, commerciali, cave esaurite, area di pertinenza di discariche o di siti contaminati, la tariffa è incrementata del 5%.