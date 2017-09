Il distretto tecnologico a emissioni quasi zero

È il Green Front Sakai, un centro manufatturiero costruito da Sharp e nato per studiare e realizzare le migliori tecnologie per quel che riguarda gli schermi LCD e i pannelli fotovoltaici. Con più di 100 mila installazioni luminose a LED a bassissimo consumo, un enorme impianto fotovoltaico un sistema di trasposti interno a basse emissioni, è probabilmente l'azienda più ecofriendly al mondo. In un solo anno ha infatti ridotto le emissioni di CO2 del 35% corrispondenti a bem 17 mila tonnellate. Qui si recupera tutto. Addirittura gli schermi LCD da buttare vengono utilizzati per costruire dei canali di scolo dei marciapiedi che diventano così permeabili all'acqua. In questo modo la superficie rimane fresca anche d'estate. Oltre ai pannelli fotovoltaici o agli schermi LCD, Sharp ha annunciato la costruzione, all'interno del distretto, di una Eco House che impiegherà tecnologia all'avanguardia con l'intento di ottenere il massimo nel comfort domestico. Dotata di apparecchiature innovative a risparmio energetico, naturalmente firmate Sharp, l'Eco House avrà un sistema integrato di gestione dell'energia domestica e dell'acqua, mentre l'energia elettrica generata dai moduli fotovoltaici, fornirà alimentazione con corrente continua direttamente agli apparecchi. Una batteria di trazione di un veicolo elettrico lavorerà in concomitanza con l'Intelligent Power Conditioner e funzionerà da accomulatore per la casa, mentre TV LCD e tablet aiuteranno i residenti a monitorare consumi e risparmi. Un esperimento dell'azienda nipponica che aiuterà a realizzare applicazioni pratiche relative al risparmio energetico e alla riduzione dei consumi e delle emissioni. Un esperimento che si spera renderà accessibili tecnologie per migliorare la nostra qualità della vita e quella dell'ambiente che ci ospita.