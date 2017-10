Tecnologie innovative: il fotovoltaico a concentrazione

Negli impianti a concentrazione la radiazione solare non incide direttamente sulle celle ma viene concentrata da opportune lenti; è come se le celle fossero investite non dalla radiazione di un unico sole ma da 200 o più soli (in funzione del tipo di lente utilizzata) con una proporzionale riduzione dell'area effettiva delle celle utilizzate. La progettazione è più complessa, soprattutto se si vuole assicurare un alto grado di affidabilità e bassa incidenza della manutenzione. In particolare: • il modulo ha un maggior numero di componenti • è necessario un sistema ad inseguimento di supporto dei moduli per massimizzare la radiazione incidente • la struttura di cella è più sofisticata al fine di ottimizzare l'efficienza in presenza di una maggiore radiazione solare incidente. In sistemi a concentrazione l'impiego di materiale semiconduttore è ridotto proporzionalmente al fattore di concentrazione della luce solare incidendo poco sul costo complessivo di sistema. Questo consente di ovviare al problema della disponibilità dei materiali utilizzati nelle tecnologie fotovoltaiche più diffuse (eccesso di domanda -Silicio/ scarsa presenza in natura -Tellurio). La tendenza è di utilizzare semiconduttori composti del III e V gruppo della Tavola Periodica quali gallio, indio, germanio e arsenico con efficienze di conversione superiori al 35%. La quantità di energia prodotta da un impianto in silicio che copre la superficie di un campo di calcio potrà essere ottenuta con un sistema a concentrazione in GaAs (arseniuro di gallio) di estensione inferiore al cerchio di centrocampo. Il principale centro di ricerca sul FV a concentrazione è l'Istituto de Sistemas Fotovoltaicos de Concentracion in Spagna.