Il fotovoltaico sul tetto di Pisa

Alle tre circa del pomeriggio, l'inverter segnala una produzione di 2,6 Kw, con un picco di 4,4 Kw, misurato durante le ore di massimo irraggiamento. L'installazione si trova sul tetto del Dipartimento di Ingegneria Aerospaziale dell'Università di Pisa. Il progetto fa parte di una collaborazione nata grazie alla donazione, da parte della Mitsubishi Eletric, di un impianto fotovoltaico capace di sviluppare 5 Kwp, costituito da 30 moduli policristallini ed occupanti una superficie di circa 38 mq. Risparmierà l'mmissione in atmosfera di 4,3 tonnellate di CO2 e permetterà al Dipartimento di generare un reddito di quasi 5 mila euro annui, grazie agli incentivi del Conto Energia. L'impianto fa parte di un progetto più ampio che: "porti la nostra Università ad essere sostenibile dal punto di vista energetico - afferma il rettore Marco Pasquali - e che metta in atto una politica energetica volta al contenimento dei costi e con rilevanti aspetti etici". Lo scopo principale, infatti, è quello di realizzare strutture di diversa tipologia (pannelli fotovoltaici monocristallini, policristallini, amorfi, fissi e ad inseguimento), per poter registrare, monitorare e analizzare i dati di produzione di energia elettrica nel corso di alcuni anni, nell'area geografica interessata. Di rilievo l'intervento di Walter Grassi, direttore del Dipartimento di Energetica, che spiega come sia necessario cambiare la nostra attuale visione dell'utilizzo e della produzione di energia, prima di investire considerevolmente in nuove tecnologie: "è necessario rivedere il concetto di fabbisogno energetico - afferma Grassi - non si tratta più di produrre energia al consumo, cioè in base alla domanda, ma ci si deve concentrare sull'ottimizzazione dei servizi". In questo modo anche l'Università di Pisa si candida come uno dei centri di interesse nazionale per la sensibilizzazione verso la questione energetica e per lo sviluppo delle energie rinnovabili. Rudi Bressa