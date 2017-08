Il mondo della finanza ora punta sulla green economy

Grandi potenzialità emergono dal mercato azionario italiano, che ha sviluppato negli ultimi anni la possibilità di importanti investimenti nel mondo del green. È questo quello che emerge dal secondo studio "Green Economy on capital markets", condotto dall'Ufficio Studi Vedogreen su un campione di 113 società green quotate sui principale listini europei, di cui 13 in Borsa. Un mercato azionario quindi - sia nazionale che europeo - pronto ad investire e finanziare le aziende che operano nella green economy, in particolare nei settori legati alle energie rinnovabili, al riciclo e allo smaltimento dei rifiuti, alla mobilità sostenibile e allo sviluppo di soluzioni tecnologica per le smart cities. "L'analisi sulla percezione degli investitori condotta da IR Top (azienda che opera al fianco di società quotate nella gestione delle relazioni con il mercato azionario) per VedoGreen - ha spiegato Anna Lambiase, amministratore delegato di VedoGreen - rileva grandi potenzialità dell'investimento nel green per il prossimo decennio, guidato principalmente dall'elevato livello di innovazione che l'industria verde può offrire". Lo studio ha infatti individuato 50 aziende green che esprimono una potenziale capitalizzazione di mercato di 4,5 miliardi di euro, con un giro d'affari complessivo pari a circa Euro 3 miliardi e che impiegano complessivamente circa 7.700 dipendenti. "La grande componente di innovazione legata alla green economy è testimoniata dalla significativa crescita del numero di brevetti depositati a livello europeo, con l'Italia seconda solo alla Germania", ha sottolineato Lambiase. La green economy cresce e matura, attirando l'attenzione dei mercati finanziari: "La tendenza lascia intravedere l'apertura di scenari inediti anche per il nostro Paese - ha affermato Stefano Neri, presidente di TerniEnergia e presidente di Italleaf, un incubatore di impresa - avvicinando per la prima volta anche in Italia il management internazionale dei capitali ai nuovi settori industriali ambientali, particolarmente a quelli ad alto contenuto tecnologico". Si percepisce quindi la volontà e la necessità di un Osservatorio che sia punto di riferimento tra l'industria green e il mercato dei capitali e proprio per questo che VedoGreen, come ha commentato Marco Giorgino, presidente della società, si propone come interlocutore favorendo il reperimento di risorse finanziarie per le società green e l'individuazione delle eccellenze nazionali. "La green economy - ha commentato Renato Mannheimer, Presidente ISPO - è una rivoluzione silenziosa, che sta producendo un cambiamento culturale in cui responsabilità e prosperità sono aspetti chiave non più disgiungibili. Progettare un Osservatorio capace di monitorare uno tra i più importanti mutamenti sociali ha una spiccata utilità sociale, perché da un lato ci riferisce il senso del cambiamento e le sue motivazioni profonde, dall'altro ci permette di raccogliere preziose indicazioni sulla direzione da intraprendere".