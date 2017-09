Il Pil non basta più. Arriva l’Iwi insieme ad altri nove Pil alternativi

Il Pil non basta più, non è più adeguato, non riesce a rappresentare la complessità di un mondo in bilico tra crisi ecologiche, interrogativi scientifici, dilemmi riguardanti l'energia, l'alimentazione, gli stili di vita, la biodiversità. Anche la Conferenza mondiale sull'ambiente Rio+20 ha fornito l'occasione di ripetere, come da anni fanno sempre più economisti, che occorre un nuovo metro per misurare quanto, se e come le economie stanno crescendo. La nuova proposta: l'Unep L'Unep, l'agenzia Onu per l'ambiente, ha sviluppato un indice che va oltre il semplice prodotto interno lordo: l'Inclusive Wealth Index (Iwi), presentato il 18 giugno in Brasile in concomitanza con la conferenza Rio+20. "La Conferenza di Rio e' un'ottima occasione per smettere di considerare il Pil come l'unica misura della prosperita' di un paese, perche' trascura i principali indici di benessere delle persone, oltre allo stato delle risorse naturali di un paese - afferma il direttore esecutivo dell'Unep Achim Steiner - l'Iwi e' fra le possibili alternative che i leader mondiali potrebbero prendere in considerazione". "Anche se la maggior parte delle economie analizzate, e in generale il mondo, hanno avuto tassi di crescita positivi negli ultimi anni - sottolinea Pablo Munoz, direttore scientifico del rapporto collegato - uno sguardo piu' ampio indica che questo e' avvenuto ad un prezzo molto alto, di cui si dovrebbe tenere conto nel bilancio dei singoli Stati" Il precedente di gennaio: l'Onu Bisogna pensare a indicatori diversi dal Pil e le nazioni dovrebbero ridefinire il concetto di benessere, perché lo sviluppo globale attuale è diventato insostenibile per il pianeta. Questa è la costante alla base di tutte le 56 raccomandazioni contenute nel rapporto Onu "Resilient people resilient panel: A future worth choosing": 100 pagine scritte da un comitato di ricercatori di alto livello, presentato il 31 gennaio al summit dell'Unione africana ad Addis Abeba, in Etiopia. Secondo il panel "non si possono ignorare i sacrifici imposti al mondo ambientale dalla crescita economica". Tra le altre raccomandazioni, l'Onu elenca i requisiti fondamentali per lo sviluppo sostenibile, la green economy, l'incorporazione dei costi sociali e ambientali nel settore privato, l'eliminazione dei sussidi ai combustibili fossili entro il 2020 e nuovi investimenti per la comprensione del nostro pianeta, a favore delle scienze naturali, della meteorologia, dell'ecologia. La richiesta di fondo è di definire un indice di sviluppo sostenibile che vada oltre il Pil, oppure una serie di nuovi indicatori, entro il 2014.