Il taccuino realizzato con i fondi di caffè

Si chiama Filorosso ed è la nuova linea di agendine realizzata da Favini esclusivamente per la Feltrinelli. La particolarità del taccuino è quella di essere realizzata con Crush, l'ultima frontiera della carta ecologica. Le pagine su cui scrivere i propri appunti, note e date sono rilegate a filo e i sette materiali da cui proviene la carta sono ancora ben visibili donando colore e un effetto tattile inconsueto. Ecologica perché Crush è realizzata per il 15% con i sottoprodotti del mais, agrumi, kiwi, olive, mandorle, nocciole e caffè. La restante cellulosa impiegata proviene per il 30% da carta riciclata, mentre la componente "vergine" è comunque certificata FSC, ovvero proveniente da foreste gestite in maniera sostenibile, sbiancata senza l'utilizzo di cloro (ECF). La carta inoltre è realizzata utilizzando energia 100% rinnovabile e autoprodotta. Secondo il calcolo della carbon footprint dichiarato dal DNV Business Assurance, utilizzando scarti agro-industriali e il 100% energia verde, la cartiera ha ridotto l'impatto ambientale in termini di gas effetto serra del 20%. Non c'è solo la carta realizzata con i fondi di caffè. Interessante e da provare per porosità, resistenza e colore, è la Shiro alga carta. Realizzata dall'azienda di Vicenza è il primo sistema al mondo che utilizza le dannose alghe della laguna di Venezia per produrre questa carta gradevole al tatto e dall'aspetto leggermente puntinato.