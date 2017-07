Il tour di Isotta

Sarà un occasione unica per vedere e visitare Isotta, il primo mezzo di soccorso animali per le emergenze gravi che coinvolgono sia animale da compagnia che selvatici. Nelle piazze in cui sarà presentata l'ambulanza saranno organizzate diverse attività per adulti e bambini: sarà possibile sottoscrivere la petizione nazionale per il 118 veterinario, ricevere informazioni circa gli importanti interventi svolti dall'Enpa durante il terremoto in Abruzzo e in occasione del disastro del Lambro, assistere ad una lezione di cinofilia volta ad educare a un più corretto rapporto uomo-animale. Naturalmente saranno previsti spazi divertenti e istruttivi a misura di cucciolo d'uomo, come il Trucca-bimbi che consentirà ai più piccoli di trasformarsi, per un giorno, nei loro animali preferiti. Sarà anche possibile incontrare Westie, la mascotte del Tour e giocare con i fantastici palloncini colorati a forma di animaletti, presentati da un giovane ed abilissimo mago, o ancora cogliere l'occasione per scambiarsi le figurine della raccolta "Amici Cucciolotti 2011". Padrino del tour è Edoardo Stoppa di Striscia la Notizia. Per info clicca qui. Le date del tour: 3 aprile - Monza 16 aprile - Bologna 30 aprile - Genova 7 maggio - Trieste 14 maggio - cagliari 21 maggio - Napoli 28 maggio - Roma 3 giugno - Ancona 4 giugno - Perugia 11 giugno - Torino 12 giugno - Cuneo 25 giugno - Vicenza