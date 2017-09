Il villaggio turistico… solare

...sì perché questo produce energia pulita direttamente dal sole. È l'IGV Club Marispica - appartenente alla catena 'I Grandi Viaggi' - che ha inaugarato un nuovo impianto fotovoltaico, in collaborazione con Isofotòn Italia. L'intera struttura sfrutterà il sole, per produrre di energia elettrica da immettere direttamente in rete. I moduli sono stati posizionati su una tettoia sovrapposta ad uno dei capannoni di servizio, nel retro del villaggio, con una struttura progettata in loco, che ha permesso la completa integrazione dei moduli creando una pergola fotovoltaica. L'installazione, progettata in un unico blocco, si estende su 400 mq di superficie. L'orientamento è completamente a sud con un'inclinazione ottimale di 29º. I Grandi Viaggi confermano l'attenzione ad un modo diverso di fare turismo, più 'ecoattivo', come da loro stessi definito. Infatti nel villaggio questo non è l'unico atteggiamento eco-consapevole adottato: si và da l'effeciente raccolta differenziata che raccoglie oltre 100 mila kg di rifiuti - durante i quattro mesi di intensa attività - all'uso di carta riciclata nelle stanze, alle lampadine a basso consumo che illuminano tutti gli ambienti interni del vilaggio. La spiaggia ospitante i vacanzieri ha inoltre ricevuto, per la settima volta consecutiva, la Bandiera Blu di Legambiente. La parte strutturale, l'installazione e l'allacciamento alla rete, è tutta ad opera di aziende locali, dimostrando come questo nuovo modo di fare energia, possa pure creare un nuovo mercato del lavoro. Nel viaggio dall'aeroporto al villaggio colpisce subito, oltre al tipico paesaggio mediterraneo, la grande quantità di impianti solari termici, concentrati soprattutto sulle abitazioni e quelli fotovoltaici, visibili per lo più sui tetti delle aziende. E questo è certamente un segnale positivo: pensate che a parità di impianto, uno costruito a queste latitudini, produce il 30% di energia in più se fosse posto al Nord Italia o nelle regioni alpine. Rudi Bressa