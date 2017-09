Impianti fotovoltaici economie da valutare

Ai benefici ambientali vanno poi aggiunti anche benefici economici. Ma, purtroppo, la realizzazione di un impianto fotovoltaico ancor oggi implica una spesa elevata per l'utente privato. Da un punto di vista pratico, di convenienza, è importante capire in quanto tempo si possa ammortizzare la spesa iniziale. Il combustibile ovviamente non deve essere acquistato, ma nel calcolo economico non si può prescindere dal costo del sistema di conversione dell'energia solare in energia elettrica. L'acquisto dei moduli fotovoltaici rappresenta circa il 50% dell'investimento del costo totale, mentre la quota restante è dovuta a componenti aggiuntive: l'inverter, le eventuali batterie, i cavi di collegamento, le opere di installazione e via dicendo. Oggi il prezzo medio di un modulo standard si aggira attorno ai 4 euro/W. Si può pertanto ipotizzare che il costo medio di un sistema allacciato alla rete si aggiri attorno a 7 mila Euro/kW (nel 1982 tale costo era di circa 30 mila euro/kW). Nella valutazione economica accanto alle voci di costo è necessario tenere conto della disponibilità gratuita dell'energia solare che, in assenza dell'impianto, sarebbe stata prodotta da fonti tradizionali e avrebbe quindi avuto un costo. Il costo dell'energia sostituita quantifica pertanto i risparmi economici in fase di esercizio del sistema fotovoltaico. Tralasciando formule e calcoli matematici, è possibile affermare che un impianto fotovoltaico residenziale da 2 kW installato a Roma (quindi in particolari condizioni di irraggiamento solare) e allacciato alla rete avrà un tempo di ritorno economico intorno ai 10 anni. Risulta quindi decisiva la spinta ad una diminuzione dei costi di investimento dei moduli. Tale andamento ovviamente è legato alla diffusione dei moduli stessi. Dove essi vengono prodotti, per esempio in Giappone, i loro costi sono quasi dimezzati rispetto a quelli italiani. Ma nel prezzo incide anche la mancanza di componenti standardizzati come per esempio le strutture di sostegno dei sistemi fotovoltaici in architettura e quindi di produzioni su larga scala. Per il momento in Italia i finanziamenti statali, a fondo perduto, coprono il 75% del costo totale dell'impianto, ma sono ammissibili esclusivamente interventi relativi a strutture edilizie di natura pubblica connesse alla rete. Coloro che non soddisfano i precedenti requisiti partecipano, insieme ai privati, ai bandi che vengono emanati dalle Regioni. Oltre al contributo del 75%, i privati possono usufruire anche della detrazione del 36% dall'Irpef prevista per gli interventi di risparmio energetico in edilizia. L'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas ha stabilito che l'energia in eccesso prodotta dall'impianto potrà essere ceduta alla rete elettrica (e verrà contabilizzata da un apposito contatore), mentre se non produce energia a sufficienza per soddisfare il fabbisogno elettrico, l'utente potrà prelevare l'elettricità necessaria dalla rete (che verrà contabilizzata dal contatore già esistente). L'energia elettrica prodotta in eccesso non può essere monetizzabile, ma l'azienda di distribuzione dell'energia elettrica accorda al proprietario dell'impianto un credito annuale disponibile per eventuali prelievi di energia dalla rete.

Tomaso Scotti