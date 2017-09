In Giappone la più grande centrale eolica del mondo

Inizierà a luglio di quest'anno la costruzione e la messa in opera delle 143 turbine eoliche al largo delle coste del distretto di Fukushima, sede del reattore nucleare seriamente danneggiato durante lo tsunami del 2011. L'installazione che verrà completata entro il 2020 e sarà in grado di fornire 1 gigawatt di potenza, supererà le due più grandi centrali mai costruite, entrambi inglesi: una al largo delle coste di Suffolk, che produce 504 megawatt e l'altra sull'estuario del Tamigi, che, completata entro la fine di quest'anno, produrrà 630 megawatt. Questo progetto fa parte della roadmap giapponese che prevede di uscire dal nucleare entro il 2040 e di utilizzare energia elettrica proveniente solo da fonti rinnovabili. E il distretto di Fukushima si candida a diventare il faro di questa rivoluzione, tanto che ha in previsione anche la costruzione del più grande parco solare mai costruito. Ma in caso di terremoto o di tifone? Il project manager Takeshi Ishihara, dell'Università di Tokyo, assicura che: "Sono state prese in considerazione tutte le condizioni estreme", e che l'attività sismica della zona non creerà problemi, grazie anche alle simulazioni e le prove già effettuate dal suo team. Naturalmente il progetto prevede varie fasi, come ha spiegato lo stesso Ishihara. La prima di installare una turbina da 2 MW, di 200 metri di altezza, di una stazione sottomarina e di un cavo per il trasporto dell'energia, che faranno da test per la successiva installazione delle altre turbine. Quest'ultime poggeranno su di un telaio di acciaio, ancorato al fondo grazie a della zavorra. Una volta che la centrale sarà a pieno regime, è previsto sarà in grado di sopperire all'energia che veniva prodotta dalle due centrali di Fukushima. Ecco il Giappone rinnovato, che crede all'indipendenza energetica, pulita e rinnovabile.